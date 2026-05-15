В Британии считают, что за коррупционным скандалом с Зеленским стоит Трамп

Политик Гэллоуэй: Трамп нанес удар по Зеленскому коррупционным скандалом
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Коррупционный скандал на Украине, связанный с самым ближайшим окружением президента Украины Владимира Зеленского, стал персональным ударом главы Белого дома Дональда Трампа по украинскому лидеру. Об этом заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети X.

«Кто стоит за этим? Трамп. Правительство США продвинуло своих людей, которых они тщательно разместили в агентстве, которому поручено проводить аудит и докапываться до корней коррупции. Мы имеем дело с сотнями миллионов фунтов, долларов, евро преступных богатств. Пришло время расплаты», — написал он.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.

Ему предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

Ранее Зеленского «поставили» в очередь после Ермака.

 
