Высокомерие Европейского союза (ЕС) приведет к его краху. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Накануне Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобританию в мае накроет цунами энергокризиса. По словам главы РФПИ, это вызовет колоссальные потери. Поэтому, уверен спецпредставитель президента, Европе нужно скорректировать неправильный подход и меры, «чтобы выжить».

Дмитриев подчеркнул, что вместо того чтобы искать «внешнего врага для оправдания внутренних неудач», европейским странам «необходима деэскалация».

25 апреля депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение, что высказывания главы Евросовета Антониу Кошта о неких «репарациях» России Киеву являются профанацией.

Ранее в Европарламенте сравнили ЕС с «хомяком в колесе» из-за санкций против России.