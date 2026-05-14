В Риге связали крах правительства Латвии с Украиной

Досрочная отставка латвийского правительства во главе с премьер-министром Эвитой Силиней напрямую связана с поддержкой Украины, которая ответила «контрпродуктивными действиями». Об этом РИА Новости заявил депутат рижской городской думы Алексей Росликов.

По его словам, Киев допустил «абсолютно хамские действия» и начал использовать территорию Латвии для атак на гражданские объекты внутри России. Это, убежден Росликов, и стало причиной краха кабинета Силини.

Депутат подчеркнул, что министр обороны Андрис Спрудс после инцидентов с БПЛА не захотел брать на себя ответственность и предпочел сложить полномочия, чтобы правящая партия смогла «отмыть лицо».

В начале мая беспилотник упал на нефтехранилище в латвийском Резекне. Спрудс допускал, что дрон мог быть украинским. МИД Латвии при этом направил протест российскому посольству. Через несколько дней министр обороны объявил об отставке.

Позже Силиня заявила, что тот утратил доверие из-за инцидента с БПЛА, и предложила на его место полковника Райвиса Мелниса, который в последнее время работал на Украине. Сама глава правительства в итоге тоже подала в отставку — после того часть правящей коалиции отказала ей в поддержке.

Ранее министр обороны Латвии устроил скандал на прощальной пресс-конференции.