Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

В Риге связали крах правительства Латвии с Украиной

Рижский депутат Росликов: кабмин Латвии развалился из-за помощи Украине
Telegram-канал «Росликов»

Досрочная отставка латвийского правительства во главе с премьер-министром Эвитой Силиней напрямую связана с поддержкой Украины, которая ответила «контрпродуктивными действиями». Об этом РИА Новости заявил депутат рижской городской думы Алексей Росликов.

По его словам, Киев допустил «абсолютно хамские действия» и начал использовать территорию Латвии для атак на гражданские объекты внутри России. Это, убежден Росликов, и стало причиной краха кабинета Силини.

Депутат подчеркнул, что министр обороны Андрис Спрудс после инцидентов с БПЛА не захотел брать на себя ответственность и предпочел сложить полномочия, чтобы правящая партия смогла «отмыть лицо».

В начале мая беспилотник упал на нефтехранилище в латвийском Резекне. Спрудс допускал, что дрон мог быть украинским. МИД Латвии при этом направил протест российскому посольству. Через несколько дней министр обороны объявил об отставке.

Позже Силиня заявила, что тот утратил доверие из-за инцидента с БПЛА, и предложила на его место полковника Райвиса Мелниса, который в последнее время работал на Украине. Сама глава правительства в итоге тоже подала в отставку — после того часть правящей коалиции отказала ей в поддержке.

Ранее министр обороны Латвии устроил скандал на прощальной пресс-конференции.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!