В Германии встревожились из-за решения правительства по Украине

Дагделен: правительство ФРГ превращает конфликт на Украине в свой собственный
Правительство Германии «превращает» конфликт на Украине в «свой собственный». Об этом в социальной сети X заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Севим Дагделен.

Она обратила внимание, что министр обороны ФРГ Борис Писториус вел переговоры в Киеве о дальнобойных беспилотниках, целью которых являются «победный мир вместо диалога».

«Берлин хочет избавиться от оборонных ограничений, берущих начало со времен поражения нацистского режима, и играет в великую державу», — написала Дагделен.

11 мая Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом. В ходе визита он заявил, что Киев и Берлин акцентируют свое внимание на совместной разработке передовых беспилотных летательных аппаратов. В том числе речь идет о дронах, способных наносить удары вглубь территории противника.

Как написало итальянское издание L'antidiplomatico, министр обороны Германии приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России.

Ранее Писториус поставил точку в вопросе передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.
