В США предупредили страны Балтии и о последствиях нарушения «красных линий» России

Политолог Доктороу: Россия не станет терпеть нарушения «красных линий»
Россия не станет терпеть в случае, если страны Балтии откроют небо для пролета украинских БПЛА. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«В конечном итоге, это, по всем международным меркам, приведет к полному краху [Прибалтики]. Если эстонцы, латвийцы и литовцы позволят украинским беспилотникам летать над своей территорией <…>, из-за этого начнется война», — предупредил Доктороу.

Эксперт заявил, что Россия не будет «терпеть» нарушения своих «красных линий».

До этого замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявлял, что украинские дроны используют воздушное пространство Польши и стран Балтии для атак, в том числе на международную инфраструктуру.

Ранее в том же самом Прибалтику обвинял и Сергей Шойгу, а МИД РФ направил Литве, Латвии и Эстонии официальные предупреждения — после сообщений о том, что они открыли свое небо для дронов, летящих в Ленинградскую область. Сами страны Балтии свою причастность отрицают.

Ранее в России допустили появления оружия «на новых физических принципах».

 
