Рубио поставил под сомнение смысл существования НАТО

Рубио: действия союзников по НАТО ставят под вопрос смысл существования альянса
Kay Nietfeld/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в причине существования Североатлантического альянса после действия некоторых стран НАТО во время конфликта с Ираном. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Есть страны, такие как Румыния и Болгария, другие, например Испания, выступили просто ужасно. Поэтому, считаю, что возникают вполне законные вопросы к НАТО: в чем смысл существования альянса?» — сказал он.

Речь идет об отказе союзников по НАТО предоставить Вашингтону доступ к военным базам во время конфликта с Ираном.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского военного контингента в Германии. После этого стало известно о выводе около пяти тысяч американских военных из Германии в течение года.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее в НАТО заявили о недостаточном уровне оборонного производства в США и Европе.

 
