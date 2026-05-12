В НАТО заявили о недостаточном уровне оборонного производства в США и Европе

Рютте призвал страны НАТО активнее развивать оборонную промышленность
Странам — членам НАТО следует увеличить инвестиции в оборонную промышленность, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Он выступил с таким призывом на пресс-конференции в Черногории, пишет «Интерфакс».

По словам руководителя организации, уровень производства вооружений и военной техники недостаточен как в США, так и в европейских странах. В связи с этим Рютте указал на необходимость тратить вносимые в оборонные бюджеты средства на развитие соответствующей промышленности.

«Страны НАТО должны расширять оборонное производство. Альянс привержен укреплению промышленной базы по обе стороны Атлантики для того, чтобы поддерживать оборону и проводить политику сдерживания», — подчеркнул генсек.

Он отметил, что эти вопросы будут обсуждаться на саммите НАТО в Турции, который запланирован на 7–8 июля.

Кроме того, Рютте счел необходимым продолжать поддерживать Украину. Руководитель Альянса уточнил, что военный блок должен делать больше для Киева.

В марте генсек НАТО рассказал, что Канада и европейские страны — члены организации в прошлом году повысили расходы на оборону до 2% ВВП. Трем странам удалось достичь отметки в 3,5%. Рютте выразил надежду, что на саммите в Анкаре союзники покажут четкий и реалистичный план по достижению целевого показателя в 5% ВВП.

Ранее в Словакии придумали, как с помощью больниц увеличить расходы на оборону.

 
