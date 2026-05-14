«Киевский режим» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским ничего доброго в своей пропаганде не несет и с этой пропагандой должен разобраться сам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Слушайте, пусть они сами разбираются со своей пропагандой», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что Зеленский пришел к власти на Украине на волне обещаний не допустить продолжения войны и остановить войну. По словам Пескова, он сделал совсем обратное и вверг свою страну в «катастрофу».

«Их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит», — отметил пресс-секретарь.

До этого бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказала, что в 2019 году во время частной дискуссии с президентом России Владимиром Путиным в Париже он обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО. Кроме того, Зеленский был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта, утверждает Мендель. Однако затем украинский лидер, по ее словам, изменил позицию.

