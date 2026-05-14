Посол России посетил МИД Венгрии из-за атак на запад Украины

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов совершил визит в МИД Венгрии в четверг после того, как накануне его вызвали во внешнеполитическое ведомство из-за данных об ударах Вооруженных сил РФ по Западной Украине. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, российский дипломат провел в министерстве менее 30 минут. Там он встретился с главой МИД Венгрии Анитой Орбан.

Позже она написала в соцсетях, что «заявила российскому послу о недопустимости» ударов по западной части Украины, где живет венгерское этническое меньшинство.

13 мая новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что посла РФ в Будапеште Евгения Станиславова вызовут в венгерский МИД. По его словам, поводом для такого шага послужили сообщения о произошедших взрывах в Закарпатской области Украины.

Кроме того, Мадьяр отметил, что российскому послу будет предложено предоставить разъяснения относительно намерений Москвы относительно путей урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

13 мая Западная Украина подверглась одной из самых массированных атак беспилотников с начала специальной военной операции (СВО). В Ужгороде под удар попали объекты критической инфраструктуры и промзона. Административный центр Закарпатской области впервые атакован дронами с 2022 года.

Ранее Мадьяр оценил отношения Венгрии с Россией.

 
