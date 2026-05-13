Глава МИД Венгрии встретится с послом России из-за ситуации на Украине

Мадьяр: Венгрия вызвала посла России в МИД после удара по западу Украины
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан намерена пригласить российского посла в Будапеште Евгения Станиславова для беседы, главной темой которой станет текущая ситуация на Украине. Об этом решении проинформировал журналистов недавно назначенный премьер-министр страны Петер Мадьяр, подводя итоги заседания правительства.

«Завтра в 11:00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», — заявил Мадьяр.

По словам премьер-министра, поводом для такого шага послужили сообщения о происшедших взрывах в Закарпатской области.

Кроме того, Мадьяр добавил, что российскому послу будет предложено предоставить разъяснения относительно намерений Москвы относительно путей урегулирования вооруженного противостояния на Украине.

«Так что министр будет ждать российского посла в МИД», — подчеркнул Мадьяр.

До этого в МИД РФ заявили, что сбалансированные отношения Венгрии с Россией сохранятся, если Будапешт будет придерживаться курс бывшего премьер-министра республики Виктора Орбана в энергетике и не начнет поставлять оружие на Украину.

