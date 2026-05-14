Эксперт объяснил, чего ждет Китай от визита Трампа

Визит президента США Дональда Трампа необходим Пекину, чтобы зафиксировать договоренности, достигнутые по итогам раунда переговоров, прошедших в марте в Париже. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Федотов.

По его словам, Пекину необходимы стабильные торгово-экономические отношения с Вашингтоном для реализации нового пятилетнего плана, в рамках которого планируется обеспечить рост ВВП на душу населения и укрепить научно-технический потенциал.

Эксперт также подчеркнул важность тайваньского вопроса для Пекина.

«Пекину необходимо подтвердить, что Вашингтон придерживается принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике 1972, 1978 и 1982 годов, и что США не будут использовать «тайваньскую карту» для сдерживания КНР», — отметил Федотов.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. В Пекине прошли переговоры американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов.

Изначально поездка планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Вместе с главой Белого дома в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

