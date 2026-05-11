Уходящий с поста министр обороны Латвии устроил скандал на прощальной пресс-конференции

Подавший в отставку министр обороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал на своей последней пресс-конференции. Об этом сообщает латвийский телеканал LTV.

Спрудс подверг резкой критике главу правительства страны Эвику Силиню, которая на своей странице в социальной сети X заявила об утрате доверия к министру обороны. По словам Спрудса, премьер-министр поспешила начать политические игры за несколько минут до пресс-конференции и солгала о том, что заранее уведомила его о принятом решении.

При этом министр обороны подчеркнул, что уйдет в отставку, невзирая на поступок главы правительства.

Спрудс подал в отставку 10 мая после того, как на территорию Латвии вторглись дроны.

В ночь на 7 мая по меньшей мере два беспилотника упали в Латвии, один из них рухнул на нефтебазу в городе Резекне. Премьер Силиня заявила, что их точная принадлежность еще не установлена. Тем не менее она возложила ответственность на Россию. По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 мая Вооруженные силы Украины пытались атаковать дронами Ленинградскую область через Латвию.

Ранее в минобороны Латвии объяснили, почему не стали сбивать украинские дроны.

 
