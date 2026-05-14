Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

Папа Римский раскритиковал рост военных расходов европейских стран

Папа Лев XIV: не следует называть перевооружение Европы защитой
Claudia Greco/Reuters

Перевооружение Европы порождает напряженность, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты. Об этом в соцсети X написал Папа Лев XIV.

«За последний год военные расходы во всем мире и в Европе выросли колоссальными темпами. Перевооружение повышает напряженность и понижает безопасность, истощает инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которые не заботятся об общем благе. Это не следует называть «защитой»», — отметил он.

По словам папы Римского, сейчас мир «искажен» войной и «воинственной риторикой», а из геополитической сферы исходит «загрязнение разума», которое «проникает в каждую социальную связь». Понтифик подчеркнул, что любое упрощение, которое «создает врагов», должно быть устранено.

В начале мая новый посол РФ в Северной Македонии Дмитрий Зыков заявил, что сейчас главной задачей Европейского союза является милитаризация для выдуманной «российской агрессии», а не расширение объединения.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа хочет компенсировать «эрозию» в НАТО и поэтому провозглашает Россию своим противником.

12 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал страны НАТО активнее развивать оборонную промышленность и увеличить инвестиции в нее. При этом он подчеркнул, что уровень производства вооружений и военной техники недостаточен как в США, так и в европейских странах.

Ранее Лев XIV решительно осудил введение расстрела в тюрьмах США.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!