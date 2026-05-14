Перевооружение Европы порождает напряженность, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты. Об этом в соцсети X написал Папа Лев XIV.

«За последний год военные расходы во всем мире и в Европе выросли колоссальными темпами. Перевооружение повышает напряженность и понижает безопасность, истощает инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которые не заботятся об общем благе. Это не следует называть «защитой»», — отметил он.

По словам папы Римского, сейчас мир «искажен» войной и «воинственной риторикой», а из геополитической сферы исходит «загрязнение разума», которое «проникает в каждую социальную связь». Понтифик подчеркнул, что любое упрощение, которое «создает врагов», должно быть устранено.

В начале мая новый посол РФ в Северной Македонии Дмитрий Зыков заявил, что сейчас главной задачей Европейского союза является милитаризация для выдуманной «российской агрессии», а не расширение объединения.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа хочет компенсировать «эрозию» в НАТО и поэтому провозглашает Россию своим противником.

12 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал страны НАТО активнее развивать оборонную промышленность и увеличить инвестиции в нее. При этом он подчеркнул, что уровень производства вооружений и военной техники недостаточен как в США, так и в европейских странах.

