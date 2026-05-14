МИД: есть факты сотрудничества США и Украины в военно-биологической программе

Вашингтон и Киев контактируют в военно-биологической программе на Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский, пишет РИА Новости.

Эту тему он затронул в ходе круглого стола об угрозе распространения преступности и наркотиков с территории Украины.

«Угрозы подтверждаются всплывающими фактами о реализации Вашингтоном и Киевом военно-биологической программы на Украине», — сказал он.

До этого директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила в интервью газете New York Post, что США проведут расследование деятельности более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, которые финансировались за счет средств американских налогоплательщиков. Уже удалось установить, что более 40 биолабораторий расположены на Украине. По словам главы разведки, несмотря на очевидную опасность такой деятельности, администрация бывшего президента США Джо Байдена «лгала американскому народу», отрицая существование на Украине каких-либо химических и биологических лабораторий, управляемых Вашингтоном.

В конце апреля Пентагон выделил Украине $400 млн, которые были санкционированы конгрессом США, но оставались замороженными. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей.

Позже газета New York Times (NYT) сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией.

Ранее в Пентагоне сделали заявление о дальнейшей поддержке Украины.