В Госдуме заявили, что Литва начала осознавать риск конфликта с Россией

Литва начинает осознавать риски конфликта с Россией из-за пролетов украинских БПЛА над странами Балтии, поэтому президент страны Гитанас Науседа и стал отрицать обвинения в открытии неба для украинских дронов, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Литва может сделать рациональный шаг, закрыв свое воздушное пространство для ВСУ.

Как напомнил парламентарий, украинские беспилотники не раз осуществляли атаки на российские объекты, используя воздушное пространство прибалтийских стран для своих операций. Россия в ответ на эти действия неоднократно предупреждала государства Балтии о недопустимости подобного.

«Хотя прибалтийские государства официально отрицают свое участие в этих атаках, одно дело – отрицать, а другое – предпринимать соответствующие шаги. Литва, похоже, начинает осознавать риски, связанные с возможной конфронтацией с Россией, особенно в контексте поддержки Украины», — подчеркнул он.

Белик добавил, что, если Литва примет решение о запрете на использование своего воздушного пространства для БПЛА ВСУ, «это может быть рациональным шагом». Однако если такие заявления делаются лишь для отвода глаз, «истинная ситуация все равно станет известна, и это повлечет за собой соответствующие последствия».

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что использование воздушного пространства Литвы для проведения военных операций недопустимо.

«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — сказал президент Литвы.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на российские регионы, в том числе на Санкт-Петербург и Ленобласть. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил Mash.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной дроны.