Путин выразил соболезнования властям Индии

Путин принес соболезнования властям Индии в связи с последствиями циклона

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди в связи с последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш», — сказано в послании главы российского государства.

В своей телеграмме лидер РФ попросил Мурму и Моди передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.

14 мая уполномоченный по вопросам чрезвычайной помощи индийского штата Уттар-Прадеш Харикеш Бхаскар сообщил, что свыше 100 человек стали жертвами циклона в его регионе. По его словам, в штате бушуют ливни, молнии и шторм.

Также Бхаскар отметил, что специалисты продолжают следить за ситуацией. Круглосуточный единый командный центр работает на максимуме своих возможностей, подчеркнул он.

