Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Путин выразил соболезнования властям Индии

Путин принес соболезнования властям Индии в связи с последствиями циклона
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди в связи с последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш», — сказано в послании главы российского государства.

В своей телеграмме лидер РФ попросил Мурму и Моди передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.

14 мая уполномоченный по вопросам чрезвычайной помощи индийского штата Уттар-Прадеш Харикеш Бхаскар сообщил, что свыше 100 человек стали жертвами циклона в его регионе. По его словам, в штате бушуют ливни, молнии и шторм.

Также Бхаскар отметил, что специалисты продолжают следить за ситуацией. Круглосуточный единый командный центр работает на максимуме своих возможностей, подчеркнул он.

Ранее обрушившийся на Карибский бассейн ураган стал самым мощным за 90 лет.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!