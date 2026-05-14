В Индии более 100 жителей погибли в результате шторма

The Economic Times: 104 человека погибли из-за шторма в индийском Уттар-Прадеше
Ishant Chauhan/Global Look Press

Более ста человек погибли в результате шторма в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщила газета The Economic Times, сославшись на местные власти.

«Уполномоченный по вопросам чрезвычайной помощи штата Уттар-Прадеш Харикеш Бхаскар <...> проинформировал, что как минимум 104 человека <...> погибли из-за непрекращающихся ливней, молний и шторма», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что стихия бушует в разных районах штата уже 36–48 часов.

По словам Бхаскара, специалисты продолжают следить за ситуацией. Круглосуточный единый командный центр работает на максимуме своих возможностей, подчеркнул он.

Как выяснили журналисты, власти уже начали выплачивать компенсации пострадавшим в результате шторма. Кроме того, были организованы инспекции на местах.

На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования индийской коллеге Дроупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, российский лидер попросил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее в Кировской области два человека пострадали из-за урагана.

 
