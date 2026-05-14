В РПЦ заявили, что Ермаком «руководил сам дьявол»

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак действовал «под прямым руководством дьявола». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш), комментируя информацию о консультациях экс-чиновника с гадалкой.

«Мы молимся об украинском народе, об избавлении его от мучительства безбожной сатанинской власти», — сказал представитель РПЦ.

По его словам, «оккультные силы», которые могут действовать через колдунов и гадалок, враждебны христианской церкви и народу. Он отметил, что от человека, который находится у власти и допускает действия «под прямым руководством дьявола», следует ждать «соответствующего результата».

До этого украинское издание Hromadske сообщило, что Ермак переписывался с человеком по имени «Вероника Феншуй Офис», обсуждая возможные назначения чиновников, а также присылал неизвестному адресату даты рождения кандидатов. По информации журналистов, Ермак как минимум с 2020 года советовался с ней по кадровым вопросам. С гадалкой в том числе обсуждались кандидатуры премьер-министра Украины, главы Минздрава, генпрокурора и замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского без указания имен.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Его обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине при обысках офиса Ермака нашли множество оккультных предметов.

 
