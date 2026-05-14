Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Политолог объяснил, почему переговорщика с РФ выбирают именно среди представителей ФРГ

Политолог Соколов: ФРГ имеет самый богатый в ЕС опыт взаимодействия с Россией
Yuri Kochetkov/AP

Европейский союз (ЕС) неслучайно выбирает переговорщиков с Россией именно среди представителей Германии. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов, комментируя сообщение Spiegel о том, что среди кандидатов на эту роль фигурирует бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Он также напомнил, что 9 мая российский лидер Владимир Путин обозначил кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В ответ из Берлина поступило предложение о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере.

«Минский и Нормандский форматы переговоров с участием Берлина носят противоречивый характер. Особенно с учетом заявлений Меркель о цели диалога как способа оттянуть время для перевооружения Украины. При этом немецкие представители являются самыми опытными, поскольку они наиболее продолжительное время вели переговорный трек с Россией», — отметил Соколов.

В мае в ЕС в очередной раз прозвучали призывы возобновить прямые переговоры с Россией, предлагаются различные кандидатуры для участия в этом процессе — в частности, с инициативой выступила глава евродипломатии Кая Каллас. В Москве в ответ заявили, что в диалоге могут участвовать любые представители объединения при наличии политического желания возобновить отношения. Почему в Брюсселе вновь появилась идея о восстановлении связей с Москвой, и кто мог бы возглавить этот процесс — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали о посланном Путиным Европе сигнале

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!