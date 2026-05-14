Украинский депутат сообщил, что Ермак доставлен в СИЗО

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся с 2023 года в Лукьяновском следственном изоляторе Киева, сообщил, что экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака доставили в СИЗО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ермак заехал в СИЗО. Ваш тюремный корреспондент ... Дубинский», — поделился депутат.

Ермака взяли под стражу 14 мая в здании суда.

14 мая Высший антикоррупционный суд на Украине избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

