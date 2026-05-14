В Госдуме призвали развивать ВПК, пока Европа «жует сопли»

Несмотря на то, что милитаризация стран Европы отстает от изначально заявленных сроков, России необходимо еще упорнее развивать собственный военно-промышленный комплекс. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, комментируя недавнее заявление верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что военная промышленность ЕС не повышает объемы производства оружия, несмотря на то что министерства обороны стран сообщества выделяют значительные средства.

«Нам, пока они там будут сопли жевать, я извиняюсь за выражение, надо свой ВПК до конца развернуть, по полной программе. И самое главное, что сегодня у нас произошел технологический рывок. Революция по большому счету. Сегодня применяются совершенно другие средства вооруженной борьбы, в первую очередь беспилотники», — отметил парламентарий.

Если Россия максимально нарастит свою военную мощь, вряд ли у Европы будет желание конфликтовать, добавил он.

Соответствующее заявление Каллас сделала 12 мая. По ее словам, министры обороны государств ЕС обсудят повышение объемов производства вооружений.

До этого глава евродипломатии допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза (ЕС) в будущем диалоге с Россией.

