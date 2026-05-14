В Госдуме объяснили молчание Зеленского на фоне коррупционного дела Ермака

Молчание президента Украины Владимира Зеленского на фоне ареста бывшего главы своего офиса Андрея Ермака может быть связано с желанием главы государства «обелить» соратника, заявила «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. При этом она уверена, что Запад не позволит ему это сделать.

«Он пытается его оправдать, может, попытается его обелить. В таких случаях лучше действительно, наверное, промолчать. Я не думаю, что Запад, если это уже доказанные и неоспоримые факты [коррупции], позволит ему это сделать», — сказала парламентарий.

По словам Журовой, в ситуации с Ермаком каждое слово, сказанное украинским лидером, может быть использовано против соратника президента.

До этого немецкий журнал Spiegel назвал молчание Зеленского на фоне коррупционного скандала «очень опасным знаком», который может стать для него «катастрофой».

14 мая Высший антикоррупционный суд на Украине избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Ермака взяли под стражу в коридоре здания суда.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в «отмыве» 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

