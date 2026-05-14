Белый дом сообщил, что председатель КНР выступил против милитаризации Ормузского пролива

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом выступил против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток взимать плату за его использование. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров двух лидеров в Пекине.

В четверг в Пекине прошли переговоры между Си и Трампом в рамках второго дня официального государственного визита американского лидера. Это стало первой поездкой политика в Пекин со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Они обменялись мнениями по важнейшим международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове. Вместе с американским лидером в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы заключить выгодные контракты с китайской стороной.

Ранее генсек ООН призвал разблокировать Ормузский пролив.