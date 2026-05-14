Эксперт назвал скрытые цели поездки Трампа в Китай

У визита президента США Дональда Трампа в Китай есть две скрытые цели. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист, публицист Сергей Латышев.

Первая — продать американской аудитории победу, например, заключив какое-нибудь экономическое соглашение с Пекином. Вторая — усилить проекцию влияния США на Восточную Азию и остальной мир, считает обозреватель.

Однако Китай, отметил Латышев, — не та страна, на которую можно давить в стиле Трампа: чем активнее американский лидер будет прессинговать Пекин, там быстрее КНР будет сближаться с Россией.

«В Москве, похоже, уверены, что у Трампа в Пекине будет облом. «Пустышка» превратится в огромный минус, если Трамп в ходе визита попробует оказать давление на Китай, обрушившись на какую-нибудь союзную Пекину страну вроде Ирана или Кубы», — сказал журналист.

Накануне Трамп прибыл в Китай с трехдневным визитом, который стал первым за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году. Изначально встреча планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что США хотят получить помощь Китая в урегулировании конфликта с Ираном.