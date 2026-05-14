Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Эксперт назвал скрытые цели поездки Трампа в Китай

Журналист Латышев: Трамп пытается усилить влияние США на Восточную Азию
Evan Vucci/Reuters

У визита президента США Дональда Трампа в Китай есть две скрытые цели. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист, публицист Сергей Латышев.

Первая — продать американской аудитории победу, например, заключив какое-нибудь экономическое соглашение с Пекином. Вторая — усилить проекцию влияния США на Восточную Азию и остальной мир, считает обозреватель.

Однако Китай, отметил Латышев, — не та страна, на которую можно давить в стиле Трампа: чем активнее американский лидер будет прессинговать Пекин, там быстрее КНР будет сближаться с Россией.

«В Москве, похоже, уверены, что у Трампа в Пекине будет облом. «Пустышка» превратится в огромный минус, если Трамп в ходе визита попробует оказать давление на Китай, обрушившись на какую-нибудь союзную Пекину страну вроде Ирана или Кубы», — сказал журналист.

Накануне Трамп прибыл в Китай с трехдневным визитом, который стал первым за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году. Изначально встреча планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что США хотят получить помощь Китая в урегулировании конфликта с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!