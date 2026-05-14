В СМИ рассказали, как Трамп проводит долгие перелеты на борту Air Force One

Official White House Photo by Tia Dufour/Global Look Press

Журналистка CNN Кейтлан Коллинз рассказала, что президент США Дональд Трамп не спит во время долгих перелетов на своем самолете Air Force One. Видео опубликовал Telegram-канал Bloomberg.

«Никто не хочет оказаться на борту президентского самолета во время поездки… например, в Азию… ​​Трамп постоянно бодрствует и болтает, и он даже будит персонал», — поделилась она.

29 марта портал CBS 12 сообщал, что поблизости от самолета Трампа пролетел дрон, из-за чего полеты в аэропорту Палм-Бич во Флориде временно остановили.

Из-за инцидента в воздух поднимались вертолеты.

По словам одного из пилотов аэропорта, по-видимому, беспилотник пролетел слишком близко к воздушной гавани. Его появление привело к немедленной остановке всех рулежек и вылетов лайнеров, чтобы правоохранители могли обеспечить безопасность в аэропорту.

В прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс также сообщал, что во время перелетов президент США бродит по борту воздушного судна Air Force One и будит единомышленников, чтобы они не уснули. По словам вице-президента, глава Белого дома может указывать на тех, кто уснул, и даже будить представителей СМИ, чтобы поболтать с ними.

Ранее самолету Трампа пришлось прервать полет.

 
