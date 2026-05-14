В СМИ рассказали, как Трамп проводит долгие перелеты на борту Air Force One

Журналистка CNN Кейтлан Коллинз рассказала, что президент США Дональд Трамп не спит во время долгих перелетов на своем самолете Air Force One. Видео опубликовал Telegram-канал Bloomberg.
«Никто не хочет оказаться на борту президентского самолета во время поездки… например, в Азию… Трамп постоянно бодрствует и болтает, и он даже будит персонал», — поделилась она.
29 марта портал CBS 12 сообщал, что поблизости от самолета Трампа пролетел дрон, из-за чего полеты в аэропорту Палм-Бич во Флориде временно остановили.
Из-за инцидента в воздух поднимались вертолеты.
По словам одного из пилотов аэропорта, по-видимому, беспилотник пролетел слишком близко к воздушной гавани. Его появление привело к немедленной остановке всех рулежек и вылетов лайнеров, чтобы правоохранители могли обеспечить безопасность в аэропорту.
В прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс также сообщал, что во время перелетов президент США бродит по борту воздушного судна Air Force One и будит единомышленников, чтобы они не уснули. По словам вице-президента, глава Белого дома может указывать на тех, кто уснул, и даже будить представителей СМИ, чтобы поболтать с ними.
Ранее самолету Трампа пришлось прервать полет.