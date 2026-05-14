В Госдуме назвали нелегкой поездку Трампа в Китай

Депутат ГД Гурулев: Трампу будет трудно заставить Пекин следовать его планам
Депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит президента США Дональда Трампа в Китай. По мнению парламентария, главе Белого дома будет трудно «продавить те вопросы, которые он хочет».

«Он хотел приехать победителем, сказать, что все энергоресурсы в его руках. Но все пошло через известное место. И не в его руках энергоресурсы, и цены поднялись, пошел и энергетический кризис. У китайцев сегодня позиция более выигрышная. Да и иранцы чувствуют поддержку как Китая, так и России», — отметил Гурулев.

Он добавил, что сложно прогнозировать, как себя поведет руководство Китая ввиду иного типа мышления и менталитета. В Пекине, по его словам, хоть и «ориентированы на деньги», но понимают, что власть важнее материальных благ.

Накануне Трамп прибыл в Китай с трехдневным визитом, который стал первым за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году. Изначально встреча планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Си заявил о позитивных торговых переговорах с США.

 
