Си заявил о позитивных торговых переговорах с США

Си Цзиньпин: на торговых переговорах КНР и США достигнуты позитивные результаты
Maxim Shemetov/Reuters

Экономические и торговые переговорные группы Китая и США достигли в целом сбалансированных и позитивных результатов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин отметил, что факты неоднократно доказывали отсутствие победителей в торговой войне, и суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве. Он подчеркнул, что в условиях разногласий и трений единственным правильным выбором являются равноправные консультации.

Председатель КНР заявил, что в среду экономические и торговые переговорные группы обеих сторон достигли в целом сбалансированных и позитивных результатов. По словам Си Цзиньпина, это является хорошей новостью для народов обеих стран и для всего мира. Обе стороны, чтобы сохранить с трудом достигнутый позитивный импульс, должны вести совместную работу.

14 мая президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что у китайско-американских отношений «впереди прекрасное будущее».

Ранее Трамп рассказал, зачем привез бизнесменов в Китай.

 
