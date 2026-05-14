BZ: арест Ермака стал сигналом Зеленскому от Запада

Арест экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака стал сигналом для лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

По информации издания, некоторые наблюдатели подозревают давление на Киев со стороны Вашингтона.

«Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что ситуацию с Ермаком можно расценить как «последнее предупреждение» Зеленскому. При этом, по всей видимости, в процессе участвует и украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта, пишут журналисты.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ермака уличили в связях с гадалкой при подборе чиновников.