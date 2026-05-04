Мэр крымского города ушел с поста

Глава Крыма Аксенов сообщил об увольнении мэра Керчи Каторгина
Максим Чурусов/ТАСС

Глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в регионе продолжается работа по ротации кадрового состава.

«Наш приоритет — повышение эффективности системы управления», — добавил Аксенов.

В апреле мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев написал в Telegram-канале, что уходит в отставку. Градоначальник отметил, что, несмотря на большое количество мероприятий по благоустройству города, ему не удалось решить проблемы, накопившиеся за несколько лет.

В правительстве Камчатского края сообщили, что исполнять обязанности мэра с 7 апреля будет депутат гордумы Андрей Воровский. Губернатор региона Владимир Солодов обратил внимание на его опыт работы в коммунальной инфраструктуре, что сейчас необходимо городу.

Ранее экс-замминистра природы уехал из России сразу после отставки.

 
