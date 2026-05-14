Бывший губернатор Брянской области получил новую работу

Центральная избирательная комиссия России передала мандат экс-депутата от партии «Единая Россия» Айрата Фаррахова бывшему главе Брянской области Александру Богомазу. Об этом говорится в постановлении ЦИК России.

«Передать вакантный мандат... Богомазу Александру Васильевичу», — говорится в документе.

Члены ЦИК России на заседании 14 мая приняли постановление единогласно.

Отмечается, что Фаррахов досрочно сложил депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу.

13 мая президент РФ Владимир Путин принял отставки Богомаза и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, Брянской — Егор Ковальчук. Причиной их ухода называли ухудшение качества жизни жителей этих двух приграничных регионов, которые постоянно находятся под обстрелом.

По данным СМИ, Гладков может занять пост посла России в Абхазии.

Ранее Ковальчук сообщил, что его представление в Брянской области состоится на днях.