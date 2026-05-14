Медведев назвал дело Ермака публичной казнью

Екатерина Штукина/РИА Новости

Дело бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на Украине — «публичная гражданская казнь». Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик обратил внимание на вновь поставленный, но уже с новой силой, вопрос: «Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории?»

«Тут и публичная гражданская казнь подельника и ну очень близкого «партнера» загашенного диктатора...» — отметил Медведев.

До этого Медведев как минимум десять раз оскорбил Зеленского в одном посте. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале. В заключение Медведев сделал вывод, что у Европы не существует альтернатив «бандеровскому вурдалаку»: «Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место?».

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ермака взяли под стражу в здании суда.

 
