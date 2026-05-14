Медведев считает, что преемник Зеленского может согласиться на требования США

Вероятность того, что преемник нынешнего президента Украины Владимира Зеленского согласится с требованиями Вашингтона, значительно выше. Таким мнением в своем канале на платформе «Макс» поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, любой новый человек, который придет на смену Зеленскому, начнет свою работу с уничтожения наследия предшественника.

«Слишком уж плохо все. Вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора — Соединенных Штатов, – существенно выше. Ему будет проще принять неизбежное», — написал он.

До этого Медведев как минимум десять раз оскорбил Зеленского в одном посте. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале. В заключение Медведев сделал вывод, что у Европы не существует альтернатив «бандеровскому вурдалаку»: «Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место?».

Ранее Медведев отметил исключительную роль военкоров.