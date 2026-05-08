Медведев отметил исключительную роль военкоров

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с военными корреспондентами назвал их роль в современной жизни исключительной. Кадры опубликованы на его странице в «Максе».

«Роль военных корреспондентов в нашей текущей, современной жизни абсолютно исключительная», — отметил он.

Зампред Совбеза поблагодарил военкоров за все, что они делают для России, и попросил себя беречь.

На видео также видно, как Медведев в пятницу возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата и к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе в преддверии 81-ю годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.

В феврале президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить повышенный уровень защиты для представителей Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, а также сотрудников государственной и муниципальной власти, работников образования и социальной сферы. Путин добавил, что эти меры должны также коснуться журналистов, волонтеров, лидеров общественного мнения и всех, кому «постоянно угрожает киевский режим». Особенно это касается приграничных регионов, подчеркнул президент.

Ранее Зеленский дал совет иностранным гостям насчет визита в Москву на День Победы.