Ермак заявил, что у него нет денег для внесения залога в $3,1 млн

Судна Украине снизил размер залога до $3,1 млн, но у Ермака не нашлось денег

Высший антикоррупционный суд на Украине снизил главе офиса президента Украины Андрею Ермаку размер залога с $4,1 млн до $3,1 млн после тго как избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток. Об этом сообщает «Страна.ua».

Экс-глава офиса президента Ермак, что у него нет денег на внесение такой суммы, но «достаточно знакомых и друзей, чтобы помочь мне внести залог».

«У меня таких денег на залог нет, сейчас адвокат будет работать с друзьями и знакомыми. Я отрицаю какие-либо обвинения. Мне нечего скрывать», — заявил в суде бывший чиновник.

Он добавил, что «честно проработал 6 лет 24/7 на свою страну».

Ермак добавил, что его адвокаты подадут апелляцию на решение суда по мере пресечения.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

