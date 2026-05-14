Украинский суд отправил Ермака под стражу

Суд в Киеве отправил экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака под стражу. Трансляцию заседания вел украинский телеканал «Общественное».

Отмечается, что мера пресечения представляет собой заключение под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в 140 млн гривен (около 235 млн рублей).

Прокуратура требовала назначить Ермаку залог в размере 180 млн гривен (более 300 млн рублей).

14 мая немецкая газета Spiegel писала, что молчание президента Украины Владимира Зеленского на фоне антикоррупционного скандала — очень опасный знак, который может стать для него катастрофой.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

