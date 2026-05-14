RS: кризис вербовки на фронт на Украине становится все более жестким

Пока «внешние голоса» настаивают на том, что Украина все еще может победить в конфликте с Россией, и переживают «эйфорию», ситуация с мобилизацией и с демографией в стране становится все более критической. Об этом написал американский журналист Бранко Мартечич в статье для журнала Responsible Statecraft (RS).

По его словам, на Западе и на Украине преобладают нарративы, согласно которым «военный прорыв Украины неизбежен», а население страны «по-прежнему настроено на бесконечные боевые действия».

«Но это трудно согласовать с растущим кризисом вербовки на Украине, который наиболее ярко проявляется в усиливающемся насильственном сопротивлении принудительной мобилизации. <…> По мере продолжения войны гражданское неповиновение против призывной практики становилось все более жестоким. <…> В этом году насилие только усилилось», — отметил журналист.

По его словам, принудительная мобилизация непопулярна в украинском обществе, и нападения на сотрудников ТЦК не согласуются с результатами общественного мнения, которые показывают, что украинцы готовы воевать бессрочно до достижения «военной победы».

Кроме того, Мартечич отметил, что конфликт усугубил серьезный экономический и демографический кризис на Украине, который «угрожает ее будущему как стабильного и функционирующего государства». При этом он подчеркнул, что сообщения о кризисе в стране и проблемах с мобилизацией «никогда не переводятся на английский». И те, кто «горячо поддерживает» Украину, невольно приветствуют политику, «которая обеспечивает ее постепенное разрушение».

В апреле украинская военнослужащая и парамедик Юлия Паевская отметила, что принудительная мобилизация на Украине близка к провалу. В том же месяце глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) рассказал, что украинцы бегут от мобилизации и публикуют видеоролики, на которых посылают ТЦК «на три буквы».

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что ситуация с мобилизацией на Украине сейчас тяжелая, а граждане отказываются воевать за коррумпированные власти страны.

Ранее в ВСУ рассказали, почему украинские солдаты бегут из частей.