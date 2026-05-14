Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

В США заявили о серьезном кризисе на Украине на фоне «эйфории»

RS: кризис вербовки на фронт на Украине становится все более жестким
Efrem Lukatsky/AP

Пока «внешние голоса» настаивают на том, что Украина все еще может победить в конфликте с Россией, и переживают «эйфорию», ситуация с мобилизацией и с демографией в стране становится все более критической. Об этом написал американский журналист Бранко Мартечич в статье для журнала Responsible Statecraft (RS).

По его словам, на Западе и на Украине преобладают нарративы, согласно которым «военный прорыв Украины неизбежен», а население страны «по-прежнему настроено на бесконечные боевые действия».

«Но это трудно согласовать с растущим кризисом вербовки на Украине, который наиболее ярко проявляется в усиливающемся насильственном сопротивлении принудительной мобилизации. <…> По мере продолжения войны гражданское неповиновение против призывной практики становилось все более жестоким. <…> В этом году насилие только усилилось», — отметил журналист.

По его словам, принудительная мобилизация непопулярна в украинском обществе, и нападения на сотрудников ТЦК не согласуются с результатами общественного мнения, которые показывают, что украинцы готовы воевать бессрочно до достижения «военной победы».

Кроме того, Мартечич отметил, что конфликт усугубил серьезный экономический и демографический кризис на Украине, который «угрожает ее будущему как стабильного и функционирующего государства». При этом он подчеркнул, что сообщения о кризисе в стране и проблемах с мобилизацией «никогда не переводятся на английский». И те, кто «горячо поддерживает» Украину, невольно приветствуют политику, «которая обеспечивает ее постепенное разрушение».

В апреле украинская военнослужащая и парамедик Юлия Паевская отметила, что принудительная мобилизация на Украине близка к провалу. В том же месяце глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) рассказал, что украинцы бегут от мобилизации и публикуют видеоролики, на которых посылают ТЦК «на три буквы».

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что ситуация с мобилизацией на Украине сейчас тяжелая, а граждане отказываются воевать за коррумпированные власти страны.

Ранее в ВСУ рассказали, почему украинские солдаты бегут из частей.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!