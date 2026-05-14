ОАЭ опровергли информацию о тайном визите премьер-министра Израиля

МИД ОАЭ: Нетаньяху не посещал Объединенные Арабские Эмираты
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху не посещал с тайным визитом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщается на странице министерства иностранных дел ОАЭ в социальной сети X.

В заявлении говорится, что ОАЭ опровергают сообщения о предполагаемом визите Нетаньяху или о приеме в стране какой-либо израильской военной делегации.

МИД подчеркнул, что отношения ОАЭ с еврейским государством являются публичными и осуществляются в рамках известных и официально провозглашенных Авраамских соглашений, а не основаны на непрозрачных или неофициальных договоренностях. Поэтому любые заявления о визитах или нераскрытых договоренностях, если они не были официально объявлены властями Объединенных Арабских Эмиратов, не соответствуют действительности.

13 мая канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Нетаньяху совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты в рамках военной кампании против Ирана и встретился с президентом этой страны Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

Ранее Израиль направил в ОАЭ систему ПРО «Железный купол» после переговоров лидеров стран.

 
