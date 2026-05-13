Нетаньяху тайно встречался с президентом ОАЭ во время войны в Иране

Нетаньяху во время войны с Ираном тайно встретился в ОАЭ с президентом Эмиратов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты в рамках военной кампании против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе своей поездки Нетаньяху провел встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. В канцелярии отметили, что этот визит стал значительным шагом вперед в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

11 мая Нетаньяху в интервью телеканалу CBS подчеркнул, что конфликт с Ираном «далек от завершения».

«Я думаю, что это позволило добиться многого, но это еще не конец, потому что еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана», — отметил Нетаньяху.

Премьер-министр указал на поддержку Ираном так называемых «марионеток» и выразил беспокойство по поводу намерений Тегерана развивать баллистические ракеты.

Ранее Израиль направил в ОАЭ систему ПРО «Железный купол» после переговоров лидеров стран.