Axios: Израиль в начале конфликта с Ираном направил в ОАЭ ПРО «Железный купол»

Израиль в начале военной операции против Ирана направил Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, решение было принято после переговоров премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В рамках договоренностей эмираты получили батарею ПРО и несколько десятков израильских военных специалистов.

Отмечается, что это первый случай развертывания «Железного купола» за пределами Израиля и США. По информации источников, за время активной фазы конфликта система перехватила десятки ракет, запущенных со стороны Ирана.

11 марта основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком раскритиковал израильскую систему «Железный купол», которая показала уязвимость перед иранскими ракетами. По словам предпринимателя, систему ПРО Израиля теперь можно назвать «Ржавым куполом».

Мнение Доткома поддержали многие пользователи соцсети в комментариях. Некоторые из них предложили свои характеристики для израильской системы ПРО, называя ее «невидимой», «уставшей» или «бумажной». Другие предложили сравнить ее не с куполом, а с зонтиком или дуршлагом.

Ранее Пушилин заявил, что распиаренный «Железный купол» Израиля доказал отсутствие стопроцентной защиты от ракет.