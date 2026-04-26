Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Стало известно, как Израиль защитил ОАЭ в начале конфликта с Ираном

Israel Defense Forces

Израиль в начале военной операции против Ирана направил Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, решение было принято после переговоров премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В рамках договоренностей эмираты получили батарею ПРО и несколько десятков израильских военных специалистов.

Отмечается, что это первый случай развертывания «Железного купола» за пределами Израиля и США. По информации источников, за время активной фазы конфликта система перехватила десятки ракет, запущенных со стороны Ирана.

11 марта основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком раскритиковал израильскую систему «Железный купол», которая показала уязвимость перед иранскими ракетами. По словам предпринимателя, систему ПРО Израиля теперь можно назвать «Ржавым куполом».

Мнение Доткома поддержали многие пользователи соцсети в комментариях. Некоторые из них предложили свои характеристики для израильской системы ПРО, называя ее «невидимой», «уставшей» или «бумажной». Другие предложили сравнить ее не с куполом, а с зонтиком или дуршлагом.

Ранее Пушилин заявил, что распиаренный «Железный купол» Израиля доказал отсутствие стопроцентной защиты от ракет.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!