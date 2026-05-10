«Вспомнил КВН»: Ушаков высмеял скандальный приказ Зеленского о параде в Москве

Помощник президента России Юрий Ушаков во время беседы с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным, назвал указ украинского лидера Владимира Зеленского, «позволяющий» парад на Красной площади 9 мая, «клоунадой».

Представитель Кремля предположил, что Зеленский заскучал по временам своего участия в КВН.

«Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю», — сказал Ушаков.

8 мая Зеленский подписал указ «О проведении парада в Москве». В документе сказано, что 9 мая Украина «разрешает» проведение этого мероприятия, а Красная площадь на время парада исключается из планов применения украинского оружия.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский пытается «подтрунивать» над Днем Победы, а России «ничье разрешение не нужно».

Указ президента Украины также прокомментировал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер. По его словам, допускать, чтобы Россия могла отмечать свой праздник в собственной столице, — не менее абсурдно, чем, например, разрешать Японии «цвести сакуре» или Египту — «открывать пирамиды» строго в определенное время.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с Пугачевой, которая каждый год разрешает весну.

 
