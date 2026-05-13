За обвинениями против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака стоят Соединенные Штаты. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности страны Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

«Надо обращать внимание на то, кто выдвигает ему эти подозрения — это НАБУ и САП. Подчеркну, оба этих ведомства полностью подконтрольны американской стороне. Они тренировались под руководством сотрудников Министерства юстиции США, они финансируются из американского бюджета <...>. За предъявлением обвинений Ермаку стоит американская сторона», — сказал он.

По мнению Прозорова, через арест Ермака американские власти смогут усилить давление на Украину.

Утром четверга, 14 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявит решение о мере пресечения экс-главе офиса Владимира Зеленского.

Сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

