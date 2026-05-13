Боевой товарищ Шуваева прокомментировал его назначение главой Белгородской области

Назначенный врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев будет заниматься развитием региона с присущей ему энергией. Об этом написал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, Артем Жога в своем канале в «Максе».

«Поздравляю моего боевого товарища Александра Шуваева с назначением на должность врио губернатора Белгородской области! Мы встречались со «Спартанцем» на линии боевого соприкосновения и в гражданской жизни — на программе «Время героев». Уверен, что он с присущими ему энергией, решительностью и уверенностью будет заниматься развитием родной для него Белгородской области» — написал он.

В среду, 13 мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области.

13 мая Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Как указали в Кремле, глава региона подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Ранее белгородский оперштаб назвал слухами информацию об уходе с поста Гладкова.