Зампред Госдумы по строительству и ЖКХ вышел из ЛДПР

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев покинул Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

«Владимир Кошелев покинул ЛДПР. Вопрос исключения его из фракции — это вопрос времени, который на контроле руководства партии», — отмечается в сообщении.

В марте депутата Андрея Свинцова исключили из ЛДПР из-за «массовых жалоб» и «действий, порочащих репутацию» партии. По информации «Ведомостей», главной причиной стала активная позиция парламентария по поводу блокировки мессенджера Telegram. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Свинцов «сам виноват», поскольку «занимается хайпожорством».

А сам депутат в беседе с «Газетой.Ru» назвал свое исключение «печальной новостью», но пообещал и дальше комментировать события в IT-сфере и ситуацию вокруг Telegram.

Ранее в Госдуме предложили создать фан-клуб Жириновского.