В Госдуме предложили создать фан-клуб Жириновского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать фан-клуб основателя партии Владимира Жириновского. Инициативу он озвучил на заседании фракции, пишет ТАСС.

По его словам, в фан-клуб могли бы войти люди, которые любят Жириновского, но по тем или иным причинам не могут «политизироваться» — например, журналисты, бизнесмены, волонтеры, общественные деятели и так далее.

«Предлагаю так и назвать новое объединение — «Блок Жириновского». По сути, это некий фан-клуб Жириновского», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что цель создания — сохранить память об основателе ЛДПР.

5 декабря Слуцкий сообщил, что Первый канал может начать съемки сериала о Владимире Жириновском в 2025 году. Он признавался, что команда проекта испытывает «муки творчества», поскольку пытается максимально приблизить образ политика в сериале к реальному Жириновскому.

Позже режиссер Александр Баранов признался, что покинул проект о Жириновском в мае 2024 года, поскольку члены фракции стали «диктовать» ему, кто будет играть в картине, и «перекромсали сценарий».

Ранее в сети завирусилось видео с Жириновским, ласкающим художника в образе собаки.