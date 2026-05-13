Эрдоган прилетел в Казахстан

Эрдоган прибыл в Казахстан, его борт сопровождали истребители
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан, его борт сопровождали истребители Военно-воздушных сил Республики. Об этом пишет портал Tengrinews.

«Президента Турции и членов делегации приветствовали дети с флажками, которые на двух языках произнесли: «Ata yurda hoş geldiniz!» – «Атажұртқа қош келдіңіз!» («Добро пожаловать на землю предков»!)», — говорится в сообщении.

5 мая Эрдоган заявил, что сегодня Европа нуждается в Турции больше, чем Турция в Европе. Глава государства предостерег Евросоюз (ЕС) от действий и риторики, которые могут подорвать «конструктивную позицию» Анкары. По его словам, «Турция уже не та, что раньше, а мир не ограничивается сферой влияния западных государств».

Эрдоган также призвал ЕС признать, что без Турции как полноправного члена он не может быть глобальным игроком или центром притяжения. Политик назвал позицию Брюсселя в отношении Анкары «близорукой».

По мнению турецкого лидера, зависимость Европы от Республики будет только возрастать.

Ранее Турция обвинила ЕС в «двойных стандартах».

 
