Эрдоган выказался об отношениях Турции и Европы

Президент Эрдоган: Европа нуждается в Турции больше, чем Турция в Европе
Сегодня Европа нуждается в Турции больше, чем Турция в Европе. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводит Anadolu.

Глава государства предостерег Евросоюз от действий и риторики, которые могут подорвать «конструктивную позицию» Анкары. По его словам, «Турция уже не та, что раньше, а мир не ограничивается сферой влияния западных государств».

Эрдоган также призвал ЕС признать, что без Турции как полноправного члена он не может быть глобальным игроком или центром притяжения. Политик назвал позицию Брюсселя в отношении Анкары «близорукой».

По мнению Эрдогана, Европа нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Европе, и эта зависимость будет только возрастать.

Турция подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом (тогда — Европейским экономическим сообществом) в 1963 году и подала официальную заявку на членство в 1987 году. Переговоры о вступлении республики в сообщество начались лишь в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за политических разногласий.

Ранее Турция обвинила ЕС в «двойных стандартах».

 
