Турция обвинила ЕС в «двойных стандартах» в вопросе визового режима

Европейский союз показал «двойные стандарты» в вопросе безвизового режима. Об этом пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet, ссылаясь на заявление юриста Селима Сарыибрагимоглу, сообщает РИА Новости.

В Турции отмечают, что Украине в этом вопросе предоставляют существенные послабления, в то время как ЕС перед Анкарой не выполняет своих обязательств, хотя именно Турция на данный момент ближе всего подошла к решению вопроса с безвизовым режимом. Так, глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара выполнила 66 из 72 критериев, выдвинутых Евросоюзом для введения безвизового режима, а также продолжает работу по оставшимся пунктам. Тем не менее, по его словам, реального прогресса в вопросе отмены виз для граждан Турции достигнуто не было.

В то же время, по словам юриста Сарыибрагимоглу, Украина, получив статут кандидата на вступление ЕС, должна была выполнить всего семь условий, из которых выполнены четыре. Тем не менее, подтверждает эксперт, «переговорный процесс не был остановлен».

Это, по мнению юриста, говорит о применении Брюсселем политики «двойных стандартов».

Сарыибрагимоглу также отметил, что Турция на протяжении шести десятилетий поддерживала партнерские отношения с Европой, но до сих пор лишена права войти в состав ЕС, что подрывает доверие к европейским обязательствам.

3 октября 2005 года — официальная дата начала переговоров по вступлению Турции в Европейский союз (ЕС). В мае 2025 года Европейский парламент подтвердил, что переговоры не могут возобновиться из-за проблем с демократией и правами человека в Турции. На данный момент процесс вступления Турции в ЕС остается замороженным.

Ранее Эрдоган призвал устранить политические преграды для вступления Турции в ЕС.