Сербия впервые провела военные учения вместе с НАТО

Dominika Zarzycka/Global Look Press

Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. Об этом сообщает Минобороны страны.

По данным ведомства, в учениях приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За учениями следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая США, Великобританию и Францию.

Отмечается, что учения проходили на юге Сербии возле города Буяновац. В министерстве уточнили, что учения носят тактический характер и продлятся до 23 мая.

5 мая российский посол в Норвегии Николай Корчунов говорил, что НАТО отрабатывает на учениях сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

По его словам, государства Североатлантического альянса неоднократно демонстрировали своими противоправными действиями готовность ограничивать свободу коммерческого судоходства, тем самым нарушая фундаментальные нормы международного права. По словам Корчунова, страны НАТО «со свойственным им высокомерием» считают Балтийское море своим внутренним озером.

Дипломат отметил, что Россия считает категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство и у Москвы есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям.

Ранее в МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область.

 
