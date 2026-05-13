В Нью-Дели начались переговоры Индии и России

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара начались в Нью-Дели. Об этом в Telegram сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По данным МИД РФ, дипломаты намерены обсудить расширение контактов между странами в области науки и космических технологий. Еще одной темой переговоров станет углубление кооперации в энергетической сфере.

14-15 мая Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет в индийской столице. В МИД РФ ранее отмечали, что на встрече будут обсуждаться ключевые вопросы международной повестки и перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на усиление роли стран мирового большинства.

