Словакия закрыла пограничные переходы с Украиной. Об этом говорится в заявлении на сайте Финансового управления Словакии.

«По соображениям безопасности сегодня с 15:00 (16:00 мск) до уведомления закрыты все пограничные переходы на границе с Украиной», — говорится в заявлении ведомства.

О подробностях принятого решения не сообщается.

В конце апреля Словакия возобновила прием российской нефти по нефтепроводу «Дружба», получив первые поставки после нескольких месяцев фактической «блокады» со стороны Украины. На этом фоне ЕС согласовал два ключевых решения: кредит для Украины на сумму €90 млрд и утверждение 20-го пакета антироссийских санкций. Ранее эти инициативы были заблокированы Венгрией и Словакией — из‑за того, что работа «Дружбы» была остановлена. Будет ли Киев использовать работу нефтепровода в качестве рычага давления на европейские структуры и чьи интересы стоят за возобновлением поставок — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пообещал, что РФ будет делать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.